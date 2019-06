Sanità, l'ironia di Sbrocca: «Arrivano i supereroi»

TERMOLI. Anche il candidato sindaco Angelo Sbrocca ha inteso commentare con amaro sarcasmo e toni accesi le recenti vicende della sanità molisana, finite sulle pagine della stampa nazionale, che vedono gli ospedali della nostra Regione in grave carenza e con medici pensionati o militari a fare da 'tappabuchi'.

«È bello vedere come con una crisi evidente della sanità ospedaliera regionale ma in tempi di campagna elettorale, una parte politica che si vede pienamente rappresentata alla Regione (competente per la sanità anche ospedaliera) e nel governo nazionale (competente per le regioni come la nostra che è in piano di rientro) ne spari una più dell’altra buona a trovare una soluzione 'cettoqualunquista' a tutto.

Si dice che dobbiamo puntare sugli investimenti (sic!) per salvare il San Timoteo…

Ma per fare gli investimenti ci vogliono i soldi e come si fa se non abbiamo neanche le risorse per ripianare i debiti che hanno fatto gli stessi che oggi siedono sugli scranni regionali!

Se poi passiamo al nuovo commissario della Sanità Molisana o forse al sub-commissario, la situazione non cambia ed infatti dapprima hanno creduto di risolvere i problemi dei nostri ospedali con i medici pensionati ed ora con la richiesta dei medici militari.

Io credo, ed ormai sono convinto, che la Regione ed il commissario (o vice) alla Sanità vogliano chiudere l’Ospedale di Termoli e forse anche quello di Isernia e far rimanere aperto solo quello di Campobasso. Questa purtroppo è la notizia. E stanno aspettando solo la fine della campagna elettorale per attuare questa scellerata scelta. Altro che investimenti.

Le criticità sulla carenza del personale erano già conosciute e quali geniali idee ha avuto la sanità molisana: far rientrare i medici pensionati (con un successo pari a zero) ed ora i medici dell’esercito. Ma dove sono i concorsi, dov’è la programmazione. Ci dica la sanità molisana quali sono i tempi per espletare i concorsi per medici ed infermieri nella nostra regione e se sono in media a quelli nazionali. Lo ripeto, mi sembra un chiaro intento di farci contenti e fessi».