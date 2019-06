Sbrocca: «Roberti No Tunnel? Io ho qualche dubbio»

TERMOLI. Non si abbassano i toni della campagna elettorale in vista del ballottaggio di domenica 9 giugno a Termoli. Il sindaco Angelo Sbrocca, riprende un argomento adoperato anche nella conferenza di sabato scorso e attacca il suo avversario Francesco Roberti sul progetto del Tunnel.

«Roberti No Tunnel? Io ho qualche dubbio», chiosa il primo cittadino, «Credo che sia solo una trovata elettorale. Ricordo infatti che l’amministrazione di cui faceva parte, nel 2011, disse esattamente queste parole “L’intero piano di intervento sarà realizzato con un project financing. Il progetto preliminare con accordo di programma dei posteggi sotterranei è già stato effettuato. Per quest’ultima opera è già stato anche costituito il gruppo di lavoro con il dirigente all’Urbanistica Daniele Di Vito (alias cognato dell’allora sindaco Di Brino), l’allora dirigente dei Lavori Pubblici, l’ingegner Vittorio Abiuso come amministratore delegato della Tua Spa, il dirigente Alfredo Dalla Torre, l’architetto del Comune Fiorindo De Luca, l’avvocato Michele Marone ed il presidente della Tua, architetto Elio Scutti (candidati con la Lega e Diritti e Libertà)”.

Ti ricordo caro Roberti che anche tu facevi parte di quell’amministrazione.

Non solo,ma l’allora sindaco disse esplicitamente “Procederemo con un intervento progettato dalla precedente amministrazione che riguarda la realizzazione di un tunnel sotto il centro storico chiamato a collegare il porto di Termoli con viale Cristoforo Colombo, ovvero la spiaggia di Sant’Antonio”.

Ripeto, Caro Roberti ma siamo sicuri che siete contrari al Tunnel o è l’ennesima menzogna di questa campagna elettorale per accattivarsi le simpatie e quindi il voto dei No Tunnel? I Termolesi non sono stupidi e vanno rispettali dicendo la verità».