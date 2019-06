Ururi senz'acqua, Primiani chiede l'allaccio all'acquedotto molisano centrale

URURI. A seguito degli annosi disagi dovuti alla sospensione del flusso idrico nel territorio comunale, il sindaco Raffaele Primiani si rivolge nuovamente al prefetto Maria Guia Federico, al governatore Donato Torna, al presidente dell'azienda Molise Acque Giuseppe Santone, al Direttore Generale dell'ASReM Gennaro Sosto con una lettera.

«A distanza di pochi mesi, in qualità di Sindaco del Comune di Ururi, sono costretto a evidenziare nuovamente la costante sospensione del flusso idrico in entrata nel Comune di Ururi. Nella missiva inviata in data 15 aprile 2019 ho segnalato una situazione di forte precarietà, al limite della decenza, legata alla mancata erogazione dell'acqua per uso civile dovuta ad una serie di rotture che hanno messo a dura prova sia le normali e vitali condizioni igieniche dei nostri cittadini ma al tempo stesso, hanno intaccato pesantemente il tessuto economico cittadino, con la chiusura temporanea di attività commerciali.

Oggi, la situazione appare immutata, a cadenza settimanale; siamo costretti a informare i nostri cittadini, ormai esasperati, dell'interruzione del flusso idrico, provocando enormi disagi, considerato che siamo ormai alle porte della stagione estive e l'utilizzo dell'acqua è ancor più vitale. Reputo pertanto inammissibile che ai nostri cittadini, contribuenti esemplari, sia interdetta la possibilità di avere un flusso idrico garantito quotidianamente, per svolgere non solo le normali mansioni domestiche ma anche per mantenere in vita le attività commerciali. Al tal proposito è giusto, quindi reclamare a gran voce, l'allaccio della rete idrica del nostro Comune all'Acquedotto Molisano Centrale, un'opera questa che eviterebbe un dispendio economico rilevante per i nostri cittadini costretti a utilizzale la normale acqua minerale in bottiglia per adempiere alle normali funzioni domestiche.

L'opera in questione quindi è vitale per la nostra comunità sempre più isolata dal punto di vista idrico, con i nostri cittadini che ormai vivono a causa di situazioni di questa caratura un distacco giustificato dalle istituzioni sempre più lontane e incomprensibili nel loro lavoro. Al fine di garantire perentoriamente i diritti dei cittadini questo Ente cosi come già annunciato nella missiva del 15 aprile 2019, valuterà ogni azione in totale difesa dei cittadini».