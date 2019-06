TERMOLI. Ormai la comunicazione, anche elettorale, si muove sui canali social e da Facebook, il candidato sindaco di centrodestra, Francesco Roberti, ha così commentato un doppio incontro avuto ieri sera a Rio Vivo.

«Si conclude anche questa fantastica giornata. Stare in mezzo alla gente fa capire quali sono le reali necessità del territorio. Con il presidente Toma abbiamo trovato le giuste risposte da dare ai termolesi. Il San Timoteo non si tocca. Ci saranno investimenti e c’è la disponibilità del nostro presidente per prendere di petto la situazione. Ci sarà da combattere ma abbiamo già garantito il nostro impegno. Saremo al fianco dei nostri concittadini. Le chiacchere le lasciamo agli altri. #INSIEME

Anche questa sera abbiamo dimostrato di essere di parola. A Rio Vivo e’ arrivato il presidente della regione Molise Donato Toma. Quanto promesso sarà’ rispettato. E’ stato illustrato l’iter per la pulizia degli argini del Biferno con i lavori che saranno appaltati con il nuovo anno e poi l’iter ultimato in tre anni. Novità in arrivo anche per il sistema fognario grazie a 20 milioni di euro che saranno messi a disposizione dei comuni. Ci sono altri 5 milioni di euro per completare la pista ciclabile che congiungerà il Molise con l’Abruzzo e la Puglia. Ma non sono le uniche novità che riguardano la nostra città’. La regione ha stanziato 220mila euro per avviare i lavori della strada interrotta al porto e per la scogliera. E ci saranno anche 51mila euro a disposizione per realizzare i servizi nei pressi dell’imbarco per le Isole Tremiti che saranno ultimati entro fine estate. Gli amici di Rio Vivo hanno capito che siamo dalla parte dei cittadini, saremo sempre #INSIEME e inizieremo un nuovo cammino per la nostra amata Termoli».