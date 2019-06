'Termoli bene comune' e i No Tunnel contro la visita di Gentiloni

TERMOLI. Sia il comitato "No Tunnel" che gli esponenti di "Termoli bene comune - Rete della Sinistra", nell'apprendere della visita in città dell'ex premier Paolo Gentiloni a sostegno di Angelo Sbrocca, si sono sentiti punti sul vivo e hanno comunicato la propria indignazione contro colui che rintracciano quale principale facilitatore della grande opera di ristrutturazione urbana alla quale vanno opponendosi da anni.

Così il comitato:

«La decisione del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2018 che di fatto ha autorizzato il prosieguo dell’iter del tunnel e della distruzione della città arrivò come un fulmine a ciel sereno, con un blitz che inserì di straforo, tra le Varie ed Eventuali, un punto che non era previsto all'ordine del giorno di un Consiglio dei Ministri tenuto a Parlamento oramai sciolto.

Ma se si legge poi con attenzione il testo di quella delibera “liberatunnel” ci si accorge immediatamente di quanto essa sia oltretutto contraddittoria, scandalosa e al limite del falso ideologico, tanto che è stata anche impugnata al TAR Molise, assieme alle tante altre irregolarità che hanno contraddistinto l’iter dell’opera.

Ripercorriamo i fatti:

il 17 novembre 2017, Dario Franceschini, l’allora Ministro Dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in carica in forza al PD , firma l’opposizione alla conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria, confermando la posizione negativa della Soprintendenza del Molise.

4 dicembre 2017, Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri si tiene la riunione di apertura degli incontri supplementari alla CSD, finalizzati al superamento dell’opposizione del Ministro Dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

9 gennaio 2018, Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri si concludono senza accordo gli incontri supplementari alla CSD, tenuti a seguito dell’opposizione del Ministro Dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

16 marzo 2018, il Consiglio dei Ministri delibera “di accogliere parzialmente […] l’opposizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo avverso la determinazione n. 90 del 9 novembre 2017 del comune di Termoli”, conclusiva della Conferenza di Servizi Decisoria.

L’accoglimento parziale in realtà è stato un trucco orchestrato al fine di favorire la realizzazione dell’opera, in quanto ha delegittimato l’unico componente del Consiglio dei Ministri competente in materia di tutela del Paesaggio e dei Beni Culturali, rendendo irrilevante la sua totale opposizione all’intervento così come concepito.

Questa truffa ai danni dei cittadini porta la firma di Paolo Gentiloni, allora Presidente del Consiglio dei Ministri, che oggi viene a sostenere il principale fautore del Grande Scempio, il responsabile della negazione del referendum cittadino e, quindi, della cancellazione della democrazia dalla nostra città».

Queste invece le parole di Marcella Stumpo e compagni:

«Dagli organi di stampa apprendiamo che a sostegno del candidato sindaco Sbrocca verrà Paolo Gentiloni. Con l'occasione, ci preme ricordare chi è stato Paolo Gentiloni e come la sua storia si è intrecciata con la nostra.

Paolo Gentiloni viene incaricato come presidente del Consiglio dei Ministri nel dicembre 2016.

Il 16 marzo 2018 presiede una seduta di Consiglio dei Ministri (che inizia alle ore 11.12 e termina alle ore 11.56!) dove nei 20 macro-argomenti trattati ha deciso di accogliere parzialmente l’opposizione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo avverso la determinazione del Comune di Termoli n. 90 del 9 novembre 2017, concernente la realizzazione di un sistema integrato per la viabilità e la mobilità sostenibile, con parcheggio multipiano interrato e recupero funzionale dell’area denominata “Pozzo Dolce”.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato - ai sensi dell’articolo 14-quinquies, comma 6, della legge 241 del 1990 - di consentire la prosecuzione del procedimento, purché nel rispetto della necessaria tutela dei beni archeologici e paesaggistici. Quindi lui, in quanto presidente - e ovviamente chi ha votato con lui - ha deciso di dedicare alla nostra questione alcuni minuti dei 44 minuti in cui si sono discussi oltre 20 macro argomenti.

Gli aspetti con cui possiamo inquadrare la questione sono di due tipi. Quello tecnico, ampiamente risolto dal ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che tramite sia gli uffici periferici (competenti per territorio) e sia tramite quelli centrali hanno emesso, per mano dell’allora ministro Franceschini, una ferma opposizione al progetto, allineandosi a quanto deliberato dalla Soprintendenza Archeologica e Belle Arti del Molise. E quindi, nel documento siglato dal Ministro e indirizzato alla Presidenza del Consiglio si parla di "progetto che risulta pregiudizievole per il paesaggio e il patrimonio archeologico e storico-artistico. Per tanto, propongo, avverso alla determinazione in oggetto, l'opposizione prevista dall'art.14-quinques comma 1, della legge 241/90 ".

L'aspetto politico, che per questo progetto dovrebbe perdere di senso, dato il diniego tecnico di un ente dello Stato, ma che vede invece dal consiglio dei ministri un accoglimento parziale (che sa tanto di una monicelliana “supercazzola”) e quindi dà il via libera alle opere in oggetto indicando delle lievi modifiche al progetto, senza misure e planimetrie. Va, inoltre, considerato che il presidente Gentiloni e tutto il Consiglio dei Ministri erano già in prorogatio avendo perso le elezioni 8 giorni prima.

Aggiungiamo, per completezza d'informazioni, che il progetto parte da una amministrazione, quella di Sbrocca, che ha preso al primo turno del 2014 4880 voti su 28490 cittadini elettori. Premettendo che la democrazia partecipata e le sue forme sarebbero da attuare sempre ed in ogni caso, ma con tale risultato, almeno per opportunità e rispetto democratico, sarebbe stato il minimo porsi in ascolto della città, tramite l'indizione di un referendum cittadino.

La storia si ripete con il primo turno di quest’anno, dove il risultato è di 4440 voti su 28946 cittadini elettori. Ma anche questo numero non dice niente al caro ex sindaco che tenta nuovamente la fortuna con il ballottaggio, come cinque anni addietro.

Quindi verrebbe da pensare (...e da dire) ad Angelo Sbrocca e al suo sbandierato ospite Paolo Gentiloni… che ci vuole davvero coraggio nel venire a Termoli dopo il bel trattamento riservato a questa città e ai suoi abitanti!»