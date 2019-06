Il comitato No Tunnel ha incontrato il candidato Roberti

TERMOLI. Il Comitato Referendario Termoli No Tunnel nei giorni scorsi ha proposto a ciascuno dei due candidati Sindaco al ballottaggio un incontro separato sul dirimente Progetto del Tunnel e sul Referendum cittadino che sono stati al centro della campagna elettorale.

L’invito è stato accolto solo dal candidato sindaco Roberti mentre il sindaco uscente Sbrocca ha rifiutato il confronto con il Comitato dichiarando di essere interessato esclusivamente ad un dibattito a due con il candidato concorrente.

Nella serata di ieri il Comitato ha affrontato assieme al candidato Roberti i vari temi già oggetto della lettera aperta a lui precedentemente inviata. Il candidato ha confermato la sua contrarietà alla realizzazione del Tunnel e ha dichiarato che l’unica area da riqualificare del centro di Termoli deve essere pozzo Dolce senza aumento della cubatura del parcheggio dismesso ed attraverso un progetto condiviso e partecipato con la popolazione, anche attraverso un referendum.

L’incontro è stato giudicato positivamente dai rappresentanti del Comitato, in quanto si sono gettate le basi per un dialogo costruttivo con la parte politica che, nel caso il candidato Roberti dovesse essere eletto Sindaco, dovrà essere riempito di ulteriori contenuti quali il miglioramento degli strumenti partecipativi a disposizione dei cittadini, della indispensabile approvazione degli strumenti di pianificazione come la revisione del Piano Regolatore e dei Piani della Mobilità e non ultima, la richiesta alla Regione di una legge urbanistica a tutela del territorio.