Ricorso Tar sul progetto tunnel, Sbrocca: “È solo un primo grado di giudizio”

TERMOLI. Il sindaco Angelo Sbrocca, venuto a conoscenza della sentenza del Tar che accoglie parzialmente il ricorso contro il tunnel, ne prende atto ponendo sempre, come d’abitudine, massimo rispetto per i provvedimenti giudiziari, seppure non condividendoli.

Il primo cittadino rileva come si tratti di un solo primo grado di giudizio e ribadisce l’importanza del progetto di riqualificazione non solo da un punto di vista urbanistico ma anche per lo sviluppo economico della città e per la possibilità di nuova occupazione per i termolesi.