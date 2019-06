TERMOLI. Affidabilità e competenze al servizio della popolazione. Questo è il messaggio dell’On. Paolo Gentiloni, ha lanciato nell’incontro di chiusura della campagna elettorale del sindaco uscente Angelo Sbrocca a Termoli.

Affidabilità e competenze. Elementi che ritornano costanti, come il suono del pendolo elettorale. Un’oscillazione che non riguarda l’appartenenza politica, secondo Gentiloni, ma la necessità dei cittadini di avere un’ Amministrazione funzionale e produttiva per la popolazione. Un risultato che, continua l’onorevole, è stato l’elemento che contraddistinto l’Amministrazione di Angelo Sbrocca. “ Il coraggio di fare”. Per qualcuno è uno slogan, ma per l’ex Premier, è ciò che contraddistingue chi ha voluto fare qualcosa per la città di Termoli. Un fattore che Gentiloni, considera fondamentale e del quale, li stessi cittadini, devono tener conto per le imminenti elezioni.

“ Domenica — afferma l’Onorevole — non si vota per un Partito o per una contrapposizione politica. Ma per affidare la gestione della propria città. Questa non è una scelta da poco. Perché, da chi amministra la città, dipendono cose fondamentali. La nostra scuola, i nostri servizi, l’ambiente, il verde pubblico, la qualità dei servizi sociali, la cultura. Significa affidare un pezzo delle nostre vite, attraverso il voto di domenica, ad un sindaco o a un altro. Non si sceglie su questioni ideologiche, ma nell’interesse della città.” Un interesse che, per l’ex Premier, può essere soddisfatto solo da Angelo Sbrocca. Emblema del suo slogan, “ Il coraggio di fare” e accompagnato dalle sue azioni amministrative per questa città. Dove queste ultime, sono figlie di un’ idonea capacità amministrativa: di gestione. Un’abilità che, secondo Gentiloni, non si rispecchia però a livello nazionale. Ma che, nonostante tutto, le città italiane, stanno mandando dei segnali di cambiamento. Su questo afferma: “ Dal voto del 26 di maggio, abbiamo avuto dei buoni segnali. I cittadini scelgono in base alle capacità, alla visione e alla passione del loro sindaco.” Un chiaro richiamo alla situazione nazionale. Dove l’ Onorevole evidenzia una leadership sempre più sovrastante, del Ministro degli Interni Matteo Salvini. Una tendenza, sostiene Gentiloni, verso un nazionalismo sempre più estremo e dal quale l’Italia deve allontanarsi. Un castello politico, costruito con mattoni di paure e uniti con cazzuole ricolme di incitamento all’odio. Una situazione che, secondo l’ex Premier, non porterà nulla di buono alla Nazione e agli italiani. I quali si troveranno a vivere all’interno di un Paese, sempre più isolato dall’Europa. All’interno della quale, le alleanze sono fondamentali per una crescita costante e una maggiore sicurezza agli occhi del mondo intero. Gentiloni parla di fiducia, affidabilità, di sicurezza. Elementi molto simili tra loro, ma con le dovute differenze. Tutti però, legati da un filo rosso che, per l’Onorevole, porta solo ad una persona. Angelo Sbrocca.

Il quale, dopo l’intervento dell’ex Premier e i relativi ringraziamenti, è intervenuto su alcuni temi della campagna elettorale. “ Grazie presidente per essere venuto qui a Termoli. Io ammiro la sua persona e bisogna dire che è stato il miglior Presidente del Consiglio, degli ultimi anni. Questo permolte ragioni, ma una ci rende simili: l’equilibrio. Per amministrare qualsiasi ente territoriale o la nostra amata Italia, ci vuole equilibrio. Non bisogna trovare, negli scatti di rabbia o di propaganda, la caratterizzazione del proprio governo. Di qualsiasi tipo sia.” Un equilibrio che, per il sindaco, è stato l’elemento fondamentale della sua Amministrazione.

Poi Sbrocca ha voluto fare anche una panoramica su quanto fatto durante il suo mandato. Incominciando dal depuratore, per poi passare alle strade, ai centri sportivi e al Macte.

Una chiara sottolineatura e rivendicazione, di quanto fatto per la città di Termoli. Richiamando l’attenzione anche di chi, secondo il sindaco, non ha fatto nulla per migliorare varie situazioni. Su questo afferma: “ Noi avevamo tre depuratori, di cui uno vecchissimo degli anni ’80. La situazione che abbiamo trovato era critica. Non era stata fatta nessuna manutenzione ordinarie e né tantomeno straordinaria. Allora abbiamo preso il toro per le corna e abbiamo risolto la situazione. Vogliamo chiudere questo depuratore e stiamo lavorando per farlo. Abbiamo aperto il depuratore del Sinarca e stiamo facendo i lavori per dirottare i reflui verso il depuratore di Pantano Basso. Ma la cosa bella, è che gli stessi che non hanno fatto nulla negli anni precedenti, additano il problema del depuratore di questa città. Questo è un vizio, un po’ comune della nostra Italia, di non fare le cose e accusare gli altri.”

Una netta presa di posizione, che non vacilla neanche sul tema delle strade e dei centri sportivi. Dove il sindaco, ricorda tutte le migliaia di metri quadri (90 mila) di asfalto nuovo e i centri sportivi che stanno nascendo e che nasceranno. Senza dimenticare il lavoro di riqualificazione del vecchio mercato del pesce, trasformato in un museo (Macte). Il quale, secondo il sindaco, subirà un processo di ampliamento con una biblioteca e altre aree per lo studio. Fiducia a chi ha avuto il coraggio di fare. Questo è il messaggio che, l’onorevole Paolo Gentiloni il sindaco Angelo Sbrocca, mandano alla cittadinanza in vista delle imminenti elezioni.