Tunnel, Marone: «Sono sempre stato contrario a quest'opera faraonica»

TERMOLI. Dopo la replica di Daniele Di Vito, arriva quella del consigliere Michele Marone, «In merito alle affermazioni sul mio conto del candidato sindaco avvocato Angelo Sbrocca, apparse sulla stampa locale, laddove si insinua il dubbio circa la manifesta contrarietà del sottoscritto al project financing del “Tunnel”, a onor del vero, mi corre l’obbligo di respingere al mittente tale insinuazione. Ciò perché è noto a tutta la cittadinanza, nonché all’intero Consiglio comunale uscente, che Michele Marone è stato sempre contrario ed è contrario a tale opera faraonica per tutte le ragioni (amministrative e tecniche) più volte che evidenziate in Consiglio Comunale e nelle sedute congiunte delle Commissioni lavori pubblici e urbanistica.

A tal proposito mi permetto di sottolineare con orgoglio che la principale criticità amministrativa da me sollevata e riportata a verbale nelle suddette Commissioni congiunte, rappresentata dalla mancanza nella specie della procedura di Vas (Valutazione Ambientale Strategica), è stato il primo motivo sostanziale di accoglimento del ricorso al Tar Molise proposto dal Comitato No Tunnel.

Quanto al presunto gruppo di lavoro del 2011, poi, preciso che in quell’occasione (allorquando non ero neanche impegnato in politica) sono stato incaricato come avvocato esperto di urbanistica dall’allora presidente della Tua per un parere professionale in merito alla procedura amministrativa del vecchio progetto del parcheggio sotterraneo di Piazza Sant’Antonio, presentato all’epoca dalla Nidaco costruzioni, che è cosa completamente diversa dal progetto del Tunnel odierno e che comunque non è stato mai realizzato.

Pertanto, proprio perché i cittadini di Termoli non sono stupidi e vanno doverosamente rispettati ed informati con esattezza, la verità va detta con precisione e non mistificata.»