Il saluto agli amici nell'ultimo giorno di campagna elettorale: Angelo Sbrocca

TERMOLI. Ultimi fuochi di campagna elettorale nella serata di venerdì. Non comizi, ma incontri coi sostenitori. E’ valso anche per il sindaco Angelo Sbrocca, candidato al secondo ballottaggio in 5 anni.

Un incontro conviviale, una birra per cementare lo spirito prima dell’ultima battaglia, un brindisi all’insegna del «Buon voto e basta bugie – ha riferito il primo cittadino agli amici con cui si è intrattenuto ieri in un locale cittadino - di campagne elettorali ne abbiamo viste tante ma questa si è particolarmente distinta per una forte chiusura da parte dei nostri antagonisti. Una chiusura data dalla non volontà di confrontarsi serenamente, de visu, salvo poi fare video e rilasciare interviste individuali in modo autoreferenziale e a senso unico.

A cosa serve?

Ai nostri cittadini sarebbe servito confrontare i due programmi per la nostra cittá,la differenza tra due persone che dovranno essere guida dei termolesi.

E invece nulla.

Ma la cosa che lascia più perplessi, oltre alla mancanza di un programma chiaro e realizzabile e una campagna volta solo a criticare il nostro operato, è la grande quantità di bugie e menzogne che sono state dette.

A partire dalle promesse di posti di lavoro, cosa che noi non abbiamo mai fatto e non faremo perchè ai nostri cittadini abbiamo sempre detto la verità e cioè che il sindaco nonpuò e non deve trovare posti di lavoro. Agli anziani sono state promesse pensioni più alte, alle donne sono stati promessi aiuti economici e persino alle persone con disabilità sono state promesse borse lavoro e occupazioni in vari ambiti. Proprio la menzogna delle borse lavoro è stata attribuita a noi ma è durata il tempo di un attimo perchè completamente infondata.

È stata promessa la salvezza dell'ospedale San Timoteo! Ma come si può affermare una cosa simile! Lo abbiamo detto mille volte, la competenza della sanità è regionale. In cinque anni di mandato quello che da sindaco ho potuto e voluto fare è stato comprendere cosa stesse accadendo e incontrare i medici, i primari, gli infermieri e tutto il personale e la conclusione è che con il blocco delle assunzioni e dei concorsi nulla si sarebbe potuto fare.

Ed infatti è stato proprio così.

Mai mi sarei sognato di fare proclami della serie "Salverò l'ospedale San Timoteo".

Ma questi sono solo alcuni esempi, quello che adesso è importante è mettere i termolesi di fronte ad una scelta, quella del sindaco dei prossimi cinque anni.

È una scelta delicata perché implica il futuro della città e il futuro dei nostri figli.

Credo di aver dimostrato di aver fatto tante cose esclusivamente per la nostra amata Termoli, nell'interesse esclusivo dei cittadini e del bene Comune.

Dall'altra parte mi spiace per Francesco Roberti ma è evidente la restaurazione di un vecchio sistema di potere sotto il quale lui rimarrà schiacciato senza poter fare nulla né per salvare se stesso né per il bene della città. È sufficiente vedere l'andamento di questa campagna elettorale dove i consiglieri ombra non si sono mai esposti ma dalle retrovie hanno dettato tempi e modi ehanno creato zizzania e spaccature e delusioni fra molti candidati della stessa coalizione. Infatti, come era prevedibile, saranno eletti consiglieri, le stesse persone di sempre, quelli che per 30 anni hanno governato la città, escludendo di fatto chi invece anche in quella coalizione, poteva rappresentare il nuovo.

Pertanto invitate tutti i termolesi a votare domenica 9 giugno per me e per una Termoli che continuerà a cambiare in meglio».