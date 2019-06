TERMOLI. Il candidato sindaco Francesco Roberti, chiude la campagna elettorale di questo ballottaggio. Ma lo fa dando un ultimo colpo di coda. Lanciando un ultimo messaggio, che riecheggia sulle vibrazioni improvvise della sua voce e alla presenza dei candidatie del Presidente Regionale Donato Toma. Una vibrazione che raggiunge vari temi. Su tutti quello del tunnel. “ Stamattina si è concluso l’ultimo atto di violenza— afferma Roberti — nei confronti di questa città. Nonostante il Tar avesse bocciato il project, al quale questa Amministrazione ha dedicato 5 anni, trascurando i problemi di Termoli e dei termolesi, si sono precipitati in Comune per fare Giunta. La quale era formata da tre persone. Solo tre. Per decidere le sorti di Termoli. Quando invece il Tar, ha ripristinato la legalità. Una parola rara per loro.” Parole molto dure. Alle quali, si aggiungono quelle che vanno ad affondare, nei fianchi del discorso fatto in conferenza stampa, dall’Amministrazione uscente. “L’avvocato — continua Roberti — non solo ha detto che tutto va bene, ma che qualora l’Amministrazione entrante, non dovesse proseguire per il ricorso al Consiglio di Stato, si dovrà assumere ogni responsabilità. Praticamente noi dovremmo assumerci le loro responsabilità. Vergogna.” Un fiume in piena. Il quale, non si ferma neanche davanti alla legittimazione del project da parte del Tar. Su questo Roberti afferma: “ Il Tar ha enunciato che, il project e il suo affidamento, sono legittimi. Allora se è legittimo, lo faremo come lo vogliamo noi. Ma senza tunnel né tantomeno i 115 mila metri cubi di cemento su piazza Monumento e piazza San Antonio”. Un processo di trasformazione. All’interno del quale, secondo Roberti, il Referendum sarà parte essenziale per sentire la voce dei cittadini. Un sindaco in mezzo alla gente. Questo è il messaggio che Roberti, continua a rilanciare. Una maggiore attenzione che, per il candidato, deve avere anche la Regione.

Un rapporto più viscerale con la città stessa. Un cordone ombelicale, che non deve staccarsi. Questo è quello che Roberti, ha riferito a Toma: “ Presidente noi siamo amici. Ma se è vero che mi vuoi bene, significa che ne vuoi anche ai termolesi.” Un messaggio chiaro. Attraverso il quale, Roberti, richiama l’attenzione sulla città e i suoi relativi problemi. In modo particolare, sulla questione critica dell’ospedale San Timoteo. Una situazione che, per ora, non conosce il suo finale. Ma che riporta un’ interessantissimo aggiornamento direttamente da Toma. Il quale annuncia, attraverso la lettura di un documento, l’implemento di fornitura di prestazioni specialistiche ortopediche. Le quali serviranno, a sopperire alle necessità assistenziali dell’ospedale, durante il periodo estivo. “ Scusate se è poco — afferma Toma — questo è un punto di partenza. Il San Timoteo deve crescere.” Sulla questione della sanità, si esprime anche il coordinatore regionale della Lega, Luigi Mazzuto: “ Con i numeri alla mano, possiamo ritenere superata, la fase commissariale. È importante che la Sanità torni ad essere gestita dalla politica. Sono troppi anni che è gestita da una fase commissariale. Qui ci sono le possibilità e le professionalità per rilanciare il territorio.”

Un abbraccio collettivo. Un appello unitario che si riflette anche nelle parole di elogio del coordinatore di Partito, AnnaElsa Tartaglione: “Francesco è l’esempio di come si debba fare politica. Stare in mezzo alla gente. Noi siamo fieri di lui e sono sicura che i termolesi, rinnoveranno l’affetto dimostrato due settimane fa.”