Sbrocca o Roberti? Termoli elegge il sindaco

TERMOLI. Il centrodestra tenta di pareggiare i conti col centrosinistra. Sì, perché nel voto di ballottaggio che oggi chiama alle urne gli stessi aventi diritto del 26 maggio scorso (chi ha compiuto 18 anni nelle ultime due settimane non può recarsi ai seggi) vedremo di fronte moderati e progressisti per la sesta volta negli ultimi 24 anni e tre sono stati i successi del centrosinistra (1995, 2006 e 2014) a differenze delle affermazioni del 1997 e del 2010 del centrodestra, che nel 2002 vinse una specie di ballottaggio al primo turno tra Di Giandomenico e Di Falco, non essendoci altri competitor.

La campagna elettorale pre-ballottaggio è stata aggressiva, molto più che nel primo grado e i due contendenti, Sbrocca e Roberti, 54 anni il primo, 52 il secondo, entrambi professionisti (avvocato l’esponente dem, ingegnere e docente l’azzurro) sono ambedue sposati con figli.

Una sfida che appare come quella tra guelfi e ghibellini, senza attribuire l’effigie all’uno o all’altro, una contesa politicamente rovente, che si è resa ancora più incandescente per le accuse tra passato e futuro. Insomma, se ne vedranno delle belle, anche per la composizione futura del Consiglio comunale.

Sbrocca ci prova, ma deve recuperare un gap che è superiore al livello di consenso acquisito in sede di primo turno. Certo, non ci saranno più i candidati a caccia di preferenze, ma rimane un differenziale significativo, ma lo stesso sindaco ha detto che si tratta di un match che parte dallo 0-0, non per questo Roberti non è fiducioso.

Intanto, sappiamo che Sbrocca voterà a mezzogiorno alla sezione 1, in piazza Monumento, e Roberti a metà mattina, dalle 10 in poi, alla sezione 3, sempre in centro ma dall’ingresso di via IV novembre.