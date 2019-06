Terminato il controllo dei verbali sul primo turno, tre sorpassi tra candidati in altrettanti liste

TERMOLI. E’ terminato ieri il lavoro di controllo dei verbali consegnati dai presidenti di seggio al primo turno e al di là di decimi in più o in meno per coalizioni e singole liste, il dato tendenziale è rimasto quello, col centrodestra che supera il 51% e vorrebbe una maggioranza preconfezionata, a prescindere dall’esito del voto odierno. Scenario non condiviso dal centrosinistra.

Tre, invece, i sorpassi nelle liste da parte di altrettanti candidati consiglieri e non sono di poco conto. Forza Italia vede al secondo posto Rinaldi e al terzo Miele (parti invertite), stessa situazione tra Di Tella e Di Francia nella civica Vota per te-Sbrocca sindaco. Infine, uscirebbe Bovio ed entrerebbe Capecce nel poker del Movimento 5 Stelle, ma su questo pare penda un errore di trascrizione. Il voto di ballottaggio vedrà l’esito condizionato da tanti fattori, primo fra tutti quello dell’affluenza.