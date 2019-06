TERMOLI. Acquisito il dato dell'affluenza alle urne, fisiologicamente in calo rispetto al primo turno scorso del 26 maggio, ma in aumento rispetto ai precedenti due turni di ballottaggio del 2014 e 2010 (qui con due giorni a disposizione), la domenica che chiama Termoli al voto per la quarta volta nel giro di appena 15 mesi, tra politiche, regionali, europee e comunali, si avvia a consumare il pomeriggio.

Il meteo sta facendo il proprio mestiere, abbandonando climi troppo rigidi per la media stagionale.

I due candidati sindaci hanno votato in centro, rispettivamente Sbrocca alla 1 e Roberti alla 3 in tarda mattinata, col sindaco poco dopo la mezza.

Vedremo soprattutto nel tardo pomeriggio quale sarà la propensione degli elettori, intanto, dopo i primi dettagli organizzativi in vista dello spoglio notturno, che inizierò dopo le 23, anche le sedi dei due aspiranti sindaci (in riconferma e in discontinuità) si sono svuotate all'ora di pranzo. Torneranno ad affollarsi più tardi.