Seggi di via Volturno Copyright: Termolionline.it

Seggi di via Volturno Copyright: Termolionline.it

Seggi di via Volturno Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Tante manifestazioni coincidenti col voto di ballottaggio a Termoli, di rango sportivo e non, hanno senza dubbio un po’ condizionato l’affluenza ai seggi elettorali in città. Parliamo soprattutto delle 140 cresime che nel tardo pomeriggio sono impartiti e ricevuti in piazza Duomo.

Complice anche una giornata gradevole, c’è chi non ha rinunciato anche a scendere sulla spiaggia e così, il primo pomeriggio, almeno fino a quando il clima non diviene più temperato, è stato quasi di una noia mortale nei seggi.

Abbiamo compiuto un sopralluogo nel plesso di via Volturno, dove c’è la maggiore concentrazione di sezioni e nei corridoi erano davvero pochi gli elettori presenti.

Il dato tendenziale su quale potrà essere l’afflusso alle urne verrà dato con la rilevazione delle 19.