Seggi chiusi: alle 23 ha votato il 45,13% degli aventi diritto

TERMOLI. I cittadini si sono espressi in 13.064. Poco dopo la chiusura dei seggi per il secondo e definitivo turno di questa tornata elettorale, è giunto il dato sull’affluenza: la percentuale di votanti dell'intera giornata è del 45,13%. Si sono recati presso le 29 sezioni 6538 uomini e 6526 donne.

Cinque anni fa la percentuale fu del 45,99%, quasi un punto in più. A favore di chi fra i due contendenti giocherà questo dato? È iniziato lo spoglio, che si prospetta più breve di quello del 27 maggio, non essendoci da conteggiare voti di lista e preferenze per i candidati consiglieri.