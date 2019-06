TERMOLI. L’ingegner Francesco Roberti è il nuovo sindaco di Termoli: ha battuto il suo antagonista Angelo Sbrocca con uno scarto di 22,24% punti percentuali. La preferenza per il candidato di centrodestra è del 61,12%, equivalente a 7642 voti contro i 4862 ricevuti dall'avversario. Un’affluenza di poco superiore al 45% (45,13% per l'esattezza) con 13.064 elettori, 6538 maschi e 6526 donne, poco sotto quella del 2014 (45,99%), ha sancito la vittoria netta del centrodestra. Il sindaco uscente e il centrosinistra non sono riusciti a recuperare un gap imponente maturato al primo turno. Insomma, la forza del vento sovranista e conservatore ha spazzato via quella progressista e dem. Non si sono spostati gli equilibri facendo leva sull’elettorato di Movimento 5 Stelle e Rete della Sinistra, forse anche per via di una mazzata, come quella del tunnel.

Piazza Monumento, sede del quartiere generale di Roberti da subito è stata affollata dai sostenitori del nuovo primo cittadino.

La futura composizione del Consiglio comunale, oltre a Roberti stesso: Michele Marone, Annibale Ciarniello, Rita Colaci, Bruno Fraraccio, Giuseppe Mottola, Francesco Rinaldi, Enrico Miele, Silvana Ciciola, Antonio Di Brino, Nico Balice, Michele Barile, Vincenzo Sabella, Vincenzo Ferrazzano, Vincenzo Aufiero e Costanzo Pinti.

Movimento 5 Stelle rappresentato da Nick Di Michele, Ippazio Stamerra, Andrea Piero Capecce (ma spera anche Antonio Bovi) e Daniela Decaro. Marcella Stumpo per la Sinistra e a chiudere Angelo Sbrocca, Oscar Scurti, Manuela Vigilante e Andrea Casolino. C'è da attendere per conoscere quale sarà la Giunta.