Gravina: «Una parte del centrodestra ha votato con me, per la Lega tira una brutta aria»

CAMPOBASSO. Al ballottaggio a Campobasso Roberto Gravina del Movimento 5 Stelle vince con il 69,07%. La candidata sindaco sfidante del centrodestra (Popolari per L'Italia, Lega Salvni, E' Ora, Forza Italia e Fratelli d'Italia), Maria Domenica D'Alessandro, al 30,93%.



"Non è vero che sulla mia figura ci sia solo l'avvicinamento da parte del centrosinistra ma, anzi - ha detto il neosindaco Gravina - una parte del centrodestra ha votato compattamente su di me. Adesso per la Lega tira una brutta aria".

"Un risultato importante sono emozionato, non lo nascondo, è una bellissima vittoria", ha sottolineato all'Ansa il neo sindaco davanti al suo comitato elettorale sottolineando più volte "l'enorme distacco" in termini percentuali. Gravina ha poi parlato di una giunta a quattro. (Fonte Ansa)

"Una vittoria con una forbice così ampia mi carica di una responsabilità enorme, sarò il sindaco di tutti. Ripartiremo dalla manutenzione ordinaria. Conserverò delle deleghe, ho dei nomi in mente, ne parleremo collegialmente. La giunta sarà per metà femminile. Saluto e ringrazio Antonio Battista, ma voglio scongiurare ogni ipotesi di inciucio tra centrosinistra e Movimento 5 stelle. Dedico la vittoria a mio padre.", ha dichiarato inoltre Roberto Gravina.