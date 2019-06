Curiosità da ballottaggio: Sbrocca ha vinto la sfida con Roberti solo alla sezione 9

TERMOLI. Dati statistici e curiosità del voto di ballottaggio di domenica 9 giugno. Il sindaco uscente Angelo Sbrocca ha avuto la meglio solo in una delle 29 sezioni disseminate nei sei plessi scolastici e all'ospedale San Timoteo. Si tratta della sezione 9, che si trova nella scuola media Brigida, in via Luigi Sturzo. In questo seggio, Sbrocca ha conquistato il 52,53% degli elettori che si sono recati alle urne, cioè 239 contro i 216 che hanno preferito Roberti. Nel complesso i voti validi sono stati 12.560.

Come è noto, Roberti ha conseguito il 60,94% con 7.654 voti e Sbrocca 4.906 pari al 39,06%. Eccezion fatta per il seggio ospedaliero, che ha scrutinato appena 17 schede (12 a 5 per Roberti), in nessun altro seggio il neo sindaco ha avuto oltre il 70% dei consensi. Il picco maggiore è stato il 68,52% alla sezione 21, dove con 283 voti ha preso oltre i due terzi delle schede rispetto ai 130 di Sbrocca (fermo al 31,48%).