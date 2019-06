TERMOLI. In attesa della proclamazione ufficiale, che dovrebbe avvenire entro questa settimana, a opera della commissione elettorale circondariale, sulla sezione apposita del Comune di Termoli è apparsa la simulazione su come sarà composto il neo Consiglio comunale.

Come affermato sin dal 28 maggio, dopo lo scrutinio di primo turno, dei 9 consiglieri di minoranza, 4 toccano al Movimento 5 Stelle, con Nick Di Michele, Andrea Piero Capecce, Daniela Decaro e Ippazio Stamerra. Uno alla Rete della Sinistra, con Marcella Stumpo, e altri 4 al centrosinistra con Angelo Sbrocca, Manuela Vigilante, Andrea Casolino e Oscar Scurti. In maggioranza, invece, ìsranno ben 4, invece, i consiglieri leghisti nel centrodestra vittorioso: Michele Marone, Annibale Ciarniello, Rita Colaci e Bruno Fraraccio. Tre a testa per Forza Italia, con Giuseppe Mottola, Francesco Rinaldi ed Enrico Miele, e per i Popolari per l'Italia, che hanno Vincenzo Ferrazzano, Vincenzo Aufiero e Costanzo Pinti. Doppietta sia per Fratelli d'Italia, con Silvana Ciciola e Antonio Di Brino e Diritti e libertà Molise con Michele Barile e Vincenzo Sabella. Solo Nico Balice nella civica Roberti siamo Termoli nel futuro. Oltre, ovviamente al neo sindaco Francesco Roberti.