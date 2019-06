Tonfo elettorale, Antonio Sciandra si è dimesso da tutti gli incarichi nel Pd

TERMOLI. In attesa di un congresso di circolo che non si è più convocato e non più in amministrazione comunale, l’esponente dem Antonio Sciandra, già capogruppo poi revocato, si è dimesso dal suo incarico pro tempore, ormai in prorogatio, vista la sessione congressuale già maturata a fine inverno.

L’ha fatto con una nota indirizzata a una serie di esponenti del Partito Democratico, dal territorio sino al segretario nazionale Nicola Zingaretti. Presidente assemblea del Pd di Termoli Oscar Scurti. presidente assemblea del Pd Bassomolise Salvatore Mascia, presidente assembleadel Pd Molise Pardo D'Alete, segretario regionaledel PdMolise Vittorino Facciolla, segretario organizzativo delPd Molise Michela Pizzuti, segretario nazionale del PdNicola Zingaretti, segretario organizzativo del Pd nazionale Gianni Dal Moro), nonché a tutti gli iscritto del circolo dem di Termoli.

«Il sottoscritto Antonio Sciandra, segretario pro-tempore del Partito Democratico di Termoli, preso atto degli ultimi avvenimenti interni ed elettorali comunica le proprie dimissioni da qualsiasi incarico elettivo a qualsiasi livello sia locale che regionale».