Giovedì pomeriggio la proclamazione del sindaco di Termoli Francesco Roberti

TERMOLI. Dalla certezza della vittoria alla proclamazione a sindaco di Termoli. Questo è il passo che deve compiere ancora l'ingegner Francesco Roberti, per entrare nella pienezza di poteri e funzioni e cominciare a lavorare in municipio, nell'ufficio di via Sannitica, alla formazione della squadra di governo che lo coadiuverà per i prossimi 5 anni.

La cerimonia ufficiale di proclamazione è stata fissata a giovedì prossimo, 13 giugno, alle 16.30, ovviamente in sala consiliare.

Sarà un momento di estrema commozione ed emozione per il 52enne neo primo cittadino, capace di coronare con la vittoria al ballottaggio di domenica 9 giugno un impegno politico ininterrotto durato ben 17 anni in Consiglio comunale.

Questo è il quinto mandato di fila e lo vivrà da capo dell'amministrazione comunale.