TERMOLI. «Ora che l’iter per la realizzazione del tunnel è stato annullato dal Tar Molise, che fine fanno i 5 milioni di euro di finanziamento pubblico?»

Lo chiede il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Valerio Fontana.

«Il neo sindaco di Termoli, Francesco Roberti, ha già dichiarato che non impugnerà la sentenza. Ecco perché oggi abbiamo cercato di far approvare una mozione che impegnava il governo regionale, di concerto con la nuova amministrazione termolese, a rimodulare i 5 milioni di euro, destinati alla realizzazione del tunnel, per opere per la città Termoli: mobilità sostenibile, potenziamento delle infrastrutture viarie, azioni capaci di sostenere lo sviluppo economico, turistico e culturale della città.

La nostra mozione è stata bocciata ma siamo riusciti ad ottenere l’impegno che quei soldi saranno comunque spesi sul territorio termolese.

Su questa faccenda non molliamo di un millimetro!»