Tutti gli incarichi della nuova amministrazione Di Matteo a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Atmosfera tra il suggestivo e il surreale quella di domenica pomeriggio al Palazzo Baronale di San Martino in Pensilis. Insediato, infatti, il nuovo Consiglio comunale a San Martino in Pensilis. C’è stato il giuramento del sindaco Giovanni Di Matteo, che ha battuto con uno scarto sensibile la vice sindaca uscente Filomena Saracino, sovvertendo una specie di feudo dem di centrosinistra. L'inizio dei lavori istituzionali alle 18.30 al Palazzo Baronale, sede dell'assise civica. Giovanni Di Matteo succede a Massimo Caravatta, Vittorino Facciolla e Mario Totaro, per citare gli ultimi sindaci di San Martino in Pensilis.

La squadra di governo presentata a una platea molto vasta, che non ha voluto perdersi questa occasione, oltre al primo cittadino, è composta dalla vice sindaca Tiziana D'Adderio, assessore ai Lavori pubblici, all'Ambiente e al Territorio. Il presidente del Consiglio comunale è Antonio Zio, eletto nell'assise d'esordio. Altri assessori, alla Cultura Antonella Di Lillo, alle Politiche sociali Nicola Macro, ed è un unicum in quanto diversamente abile - una bella novità - e Giuseppe Boccardi, al Bilancio e Finanze. Delegati altri 4 consiglieri di maggioranza: Sport per Nicola Verlengia, Associazionismo per Paolo Mancino, Attività produttive per Giuseppe Mazzocchetti e Salute e Politiche della famiglia a Gianluca Di Mascio.