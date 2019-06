TERMOLI. Un intervento breve, succinto, quello con cui il sindaco di Termoli Francesco Roberti ha salutato questa sera in piazza Duomo, allestito per l’evento di ringraziamento alla cittadinanza per la vittoria alle elezioni amministrative di Termoli, ottenuta al ballottaggio del nove giugno scorso. Una piazza Duomo con l’allestimento di un grande schermo, del corner per la birra alla spina e per le leccornie, con decine e decine di persone in fila, quel popolo di centrodestra ridisceso sul sagrato della cattedrale per celebrare la riconquista dell’amministrazione comunale.

Gradinata del duomo, piazzale e tavolini dei locali che affollano lo spazio all’aperto gremiti, anche se per aspettare il pienone si è atteso a sera inoltrata. Ad allietare la stessa iniziativa conviviale il gruppo folclorico ‘A Paranze. Francesco Roberti, che 3 giorni fa ha festeggiato anche il suo 52esimo compleanno, per chiudere alla grande la settimana, si è mostrato il sindaco del popolo, salutando e abbracciando tutti, gente comune, sostenitori, candidati e consiglieri eletti.