Truffa sul reddito di cittadinanza, azione condannata da Nick Di Michele

TERMOLI. Sul caso truffaldino che ha coinvolto una percettrice del reddito di cittadinanza, che cumulava persino indennità di disoccupazione e lavoro in nero da cuoca, in un ristorante di Montenero di Bisaccia, è intervenuto a commento dell'azione portata avanti dalla Guardia di Finanza, il portavoce in Consiglio comunale del Movimento 5 Stelle Nick Di Michele.

«Ci proveranno a eludere le normative e quindi percepire indebitamente il reddito di cittadinanza continuando a lavorare, ma siamo sempre più convinti che la trasformazione del paese e degli italiani é un atto che non troverà più modo di fermarsi e tornare indietro.

Restituire fiducia é anche questo. Per chi ci prova, poi saranno le forze dell'ordine e gli uffici deputati al controllo a rendere vane le furberie e le ruberie che vanno solo a svantaggio di chi davvero necessita di vicinanza da parte dello Stato».