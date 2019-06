Maricetta Chimisso commissaria del circolo dem a Termoli

TERMOLI. Analisi del voto e non solo ieri sera nella seduta della direzione dem regionale, convocata d'intesa col segretario regionale Vittorino Facciolla, dal presidente dell'assemblea Antonio Pardo D'Alete.

Il primo vero confronto post voto di una compagina che in Molise ha perso alcune amministrazioni locali, dove c'erano riferimenti importanti, non soltanto comuni del calibro di Campobasso e Termoli.

Nel capoluogo il sindaco uscente Antonio Battista non è pervenuto nemmeno al ballottaggio, al contrario di Angelo Sbrocca a Termoli. Anche se nelle dinamiche della discussione avvenuta ieri, lo stesso Facciolla ha ribadito come sulla battaglia per il municipio termolese avrebbe preferito candidare Antonio De Michele in luogo del primo cittadino uscente.

Tra gli adempimenti e le situazioni da affrontare, anche le dimissioni di Antonio Sciandra da segretario di circolo, il commissariamento è ricaduto sulla figura della vice segretaria Maricetta Chimisso, che così sarà commissaria del circolo dem a Termoli fino al prossimo 30 novembre.