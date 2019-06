Roberti incontra i colleghi sindaci sulla questione San Timoteo

TERMOLI. Prima nota ufficiale del sindaco di Termoli e avviene in materia di sanità. «Sentite le voci che sono tornate a circolare sull’ospedale di Termoli e sulla possibile chiusura di alcuni reparti, ieri pomeriggio in comune a Petacciato ho incontrato diversi sindaci del basso Molise per fare il punto della situazione.

Insieme abbiamo deciso di concertare azioni da mettere in campo a tutela del San Timoteo e già nelle prossime ore chiederemo un incontro urgente da tenersi in Comune a Termoli con il commissario alla Sanità Angelo Giustini.

Sempre nei prossimi giorni chiederò udienza al direttore generale dell’Asrem Gennaro Sosto e ai funzionari della Regione.

E’ mia intenzione insieme agli altri sindaci di non lasciare niente di intentato per cercare di far garantire tutti i servizi in essere nel nostro nosocomio che offre le proprie prestazioni a tutto il basso Molise».