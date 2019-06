Dialoghi di giunta, Roberti incontra liste e partiti

TERMOLI. Sono trascorsi 8 giorni dalla proclamazione del neo sindaco Francesco Roberti e del Consiglio comunale a Termoli. Ne mancano 12, al massimo, per la prima seduta d’insediamento, ma se a Campobasso il primo cittadino eletto al ballottaggio Roberto Gravina ha già annunciato la sua squadra di governo locale (più semplice, avendo una sola lista con cui confrontarsi), più complessa è la vicenda a Termoli. Dalle informazioni che abbiamo attinto si sono succeduti negli ultimi giorni incontri in delegazione di liste e partiti di maggioranza, ma la quadratura non è stata trovata, ancora.

C’è chi si sbilancia dicendo che si sia ancora in alto mare, che addirittura vaticinava la possibilità di avere già domani il nuovo esecutivo. Prima opzione, il numero degli assessori, si propenderebbe per la giunta a 6. Sono almeno 3 i gruppi ad avere maggior peso specifico, Lega (4 seggi), Galassia Niro (5 seggi) e Forza Italia (3 consiglieri). Da qui passeranno almeno 4 assessori e il presidente del Consiglio comunale. Tutto da giostrare anche in funzione delle quote rosa. Nella Lega in lizza ci sono Marone per la presidenza del Consiglio (così rimarrebbe anche in Provincia) e Ciarniello-Colaci per l’esecutivo.

Tutti e 3 dentro è quasi impossibile. Mottola dovrebbe essere l’uomo forte di Fi, mentre nella galassia Niro, oltre al vice sindaco con delega ai Lavori pubblici che si vaticina per Enzo Ferrazzano, primo degli eletti per la terza volta di fila, c’è da registrare una volontà di avere due assessori. Infine, una casella, rosa, per Fratelli d’Italia, che permetterebbe con Ciciola assessore alle Politiche sociali di far entrare Montano in Consiglio e la civica di Roberti, dove Balice rimarrebbe in aula e c’è l’ipotesi di Spezzano assessore esterno.