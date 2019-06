Confermati incarichi dirigenziali a Tenore, Cravero e Albanese

TERMOLI. Prime scelte e provvedimenti da parte del sindaco Francesco Roberti, in attesa di conoscere quella che sarà la composizione della nuova giunta al comune di Termoli.

Si tratta della nomina dei primi dirigenti.

In municipio, oltre al segretario generale Vito Tenore, sono presenti in organico 2 dirigenti a tempo pieno e indeterminato nelle persone di Massimo Albanese e Carmela Cravero e che gli incarichi dirigenziali conferiti a contratto a tempo determinato sono decaduti con la scadenza del mandato elettorale.

Effettuata una ricognizione dei settori e servizi in capo a ciascun Dirigente e ravvisata la necessità, nelle more della riorganizzazione degli incarichi dirigenziali e al fine di assicurare senza soluzione di continuità i servizi d'istituto, di prorogare gli incarichi conferiti a Cravero e Albanese, ritenuto, altresì, necessario confermare gli incarichi dirigenziali attribuiti al dottor Vito Tenore, il primo cittadino ha decretato di confermare al dottor Vito Tenore, segretario generale dell'Ente, gli incarichi dirigenziali sottoindicati conferiti con i decreti di cui in narrativa:

Segreteria Generale – Assistenza Organi istituzionali e Servizio Personale;

Sistemi informativi e CED;

Ufficio di Staff legale – servizio 1 – Avvocatura;

Polizia Municipale (limitatamente alle funzioni amministrative)

Ufficio di Staff legale – Servizio 2 Patrimonio;

Settore Demanio;

Settore VI – Attività produttive Commercio – Servizio SUAP e Mercato Ittico - Servizio

Mobilità;

2) di attribuire, altresì, al predetto Segretario i seguenti incarichi dirigenziali aggiuntivi ad interim:

Settore II - Sicurezza Ambientale;

Settore III - Programmazione, Gestione e Governo del Territorio;

Settore IV - Lavori Pubblici e Manutenzioni;

Settore VII - Assistenza alla Persona;

2) di confermare gli incarichi conferiti ai sottoindicati Dirigenti a tempo pieno e indeterminato.

Massimo Albanese: Settore I - Affari Generali: Servizio 2 Servizi Demografici–Anagrafe–Stato Civile–Elettorale–Archivio–Protocollo; Servizio Toponomastica;

Carmela Cravero: Settore V - Finanze e Fiscalità locale; Servizio Cultura, Sport, Turismo e Biblioteca - Settore VII.