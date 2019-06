Il centrodestra vira verso una giunta a 5

TERMOLI. Indiscrezioni delle ultime ore, al di là della convocazione del Consiglio comunale per venerdì 28 giugno, darebbero per chiusa la fase di trattativa relativa alla composizione e alla nomina (ancora da effettuarsi) della nuova giunta a Termoli.

Il sindaco Francesco Roberti ha consultato a più riprese liste e partiti che compongono la coalizione di centrodestra con cui ha vinto le elezioni amministrative nel turno di ballottaggio di domenica 9 giugno, sfiorando l'affermazione al primo turno sin dal 26 maggio.

Da questa opera di 'ausculto' delle varie posizioni, tutte delineate attorno ai criteri dei più votati, sarebbe stata scelta una squadra composta da 5 persone, tra cui 3 uomini e due donne, per rispettare alla lettera il dettato del 40% appartenente alle quote rosa.

Come uscire, dunque, dal gorgo delle ambizioni di ciascuna componente e dei consiglieri eletti? Assegnando un assessore per singola lista con almeno due eletti, di fatto solo la civica che porta il nome del primo cittadino, per ora, sarebbe fuori dall'esecutivo.

Lega primo partito con 4 eletti unica formazione al doppio incarico, ma uno è la presidenza del Consiglio che andrà a Michele Marone, che rimarrebbe così anche tra gli eletti della Provincia. Rita Colaci, invece, in giunta per il partito salviniano, e in surroga entrerà Pino Nuozzi in assise civica. Forza Italia avrà Giuseppe Mottola come assessore, permettendo l'ingresso di Fernanda De Guglielmo in Consiglio. Vice sindaco e deleghe importanti a Enzo Ferrazzano, dei Popolari per l'Italia, primo eletto in assoluto per la terza volta di fila. In questo caso a beneficiare dell'entrata in assemblea consiliare sarà Giulia Michela Antignani. Michele Barile per la civica niriana Diritti e Libertà Molise, per la prima volta nella giunta, posizione che spiana la strada al debutto in aula a Nicola Malorni. Infine, per Fratelli d'Italia, Silvana Ciciola prima eletta nel partito della Meloni e seconda quota rosa nell'esecutivo, con Alberto Montano a guadagnare di nuovo lo status di Consigliere comunale dopo il 2014 che lo vide fuori.