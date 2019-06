Cosib, sul dopo Sbrocca il centrodestra punta a fare il pieno

TERMOLI. Il centrodestra si lancerà presto anche alla conquista della guida del Consorzio industriale della Valle del Biferno.

Sono trascorsi quasi due mesi da quando l’ex sindaco di Termoli Angelo Sbrocca si è dimesso dalla presidenza del Cosib. Un atto necessario per non incontrare ostative alla ricandidatura a sindaco, stante la norma che vieta doppi incarichi nei comuni superiori a 15mila abitanti.

Ebbene, tuttora l’ente di sviluppo industriale è guidato da un altro ex sindaco, Gianfranco Cammilleri, poiché espressione di quel comitato direttivo che viene eletto e dura in carica 5 anni in seno all’assemblea generale, che raduna i rappresentanti degli enti che compongono l’ente pubblico economico. La figura del vicepresidente venne introdotta non moltissimo tempo fa, per sopperire a una carenza statutaria, emersa in particolari momenti della vita consortile.

Due settimane dopo le dimissioni di Sbrocca, quindi nella prima metà di maggio, lo stesso Cammilleri ha convocato l’assemblea per provare a eleggere il nuovo presidente, ma tre dei Comuni al voto hanno consigliato la seduta deserta.

Prossimamente ci si riproverà, ma nel frattempo sono mutati gli equilibri, la maggioranza in Consiglio generale ora sarebbe di centrodestra e quindi la scelta dovrebbe seguire questi filone politico, a meno di sorprese. Sia il sindaco di Campomarino Silvestri, che quello di San Martino in Pensilis Di Matteo sono i nuovi rappresentanti dei rispettivi enti nell’assemblea generale. Termoli ancora non esprime la nuova rappresentanza, ma è normale, poiché si attende la nomina della giunta Roberti, con la casella del Cosib a rappresentare una delle potenziali compensazioni più appetibili.