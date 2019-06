CAMPOMARINO. Ha lavorato come un martello pneumatico per mandati interi a Campomarino, in opposizione negli ultimi anni, è stato premiato per la sua battaglia contro il degrado. Parliamo dell'assessore all'Urbanistica della giunta Silvestri Antonio Saburro.

«Da pochi giorni il sindaco, oltre alla delega all'Urbanistica, ha deciso di affidare alla mia persona anche quella all'ambiente. Dopo anni passati a dire che il biglietto da visita di una località è in primis l'ordine e la pulizia, oggi mi trovo nelle condizioni di poter lavorare per cercare di migliorare la vivibilità del nostro paese e lo faccio con entusiasmo e passione, ben consapevole delle difficoltà che incontrerò ma nello stesso tempo deteteminato a far bene per restituire soprattutto a Campomarino Lido il bollino di località di qualità.

Se paragoniamo il mese di giugno 2019 a quello degli anni precedenti, diciamo che la situazione oggi è completamente diversa (fatta eccezione per qualche discarica abusiva ancora da bonificare).

Tutto questo grazie all'impegno di tutti, degli operatori della Ditta Giuliani, della ditta stessa, del corpo di Polizia municipale (sempre più impegnato alla lotta contro gli incivili con sistemi di foto trappola), di chi ha creato programmi all'avanguardia che permettono di verificare in tempo reale le quantita' presente nei contenitori e perchè no, anche di tutti noi amministratori che quotidianamente seguiamo la situazione.

Certo, il peggio deve ancora arrivare, in quanto tutti sappiamo che il periodo di maggior flusso di turisti, avviene nei mesi di luglio ed agosto, ma noi saremo in mezzo a voi per cercare di mantenere pulita la nostra cittadina. In ultimo, voglio ricordare che si possono prenotare il ritiro dei rifiuti ingombranti chiamando al numero 370.1373522 (solo per Campomarino lido) che saranno ritirati entro 24/48 ore. Buon fine settimana».