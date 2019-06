Molise ombelico politico del Paese per un giorno

CAMPOBASSO. Il Molise ombelico del Paese, almeno per un giorno. Merito dei Misteri, la sfilata del Corpus Domini che richiama migliaia di persone nel capoluogo, che da 2 settimane batte bandiera pentastellata.

Per questo accanto al sindaco Roberto Gravina, c’era anche il vicepremier e capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, che da Campobasso ha mandato segnali chiari e precisi.

«Sono veramente contento di essere qui oggi, promessa mantenuta dopo la vittoria delle amministrative, è un momento storico coi Misteri, una occasione per rinnovare l’obiettivo numero 1, il lavoro, abbiamo 87 miliardi bloccati, sbloccheremo questi fondi, li stiamo mappando. Con l'aiuto di sindaci e dei governatori che hanno a cuore i cittadini realizzeremo nuovi cantieri, strade e scuole, infrastrutture».

Inevitabile il riferimento al momento del Governo. «La manovra di bilancio si può fare anche domattina, ma la Flat-tax non è ancora nota come impatto sui conti, tocca alla Lega darci la proposta, per il resto sono preoccupato per la procedura d'infrazione Ue, pretenderemo molto di più, ma dobbiamo essere uniti tra le forze politiche e nelle forze politiche, non destabilizzando il Governo – e qui il riferimento a Di Battista – intanto provvederemo a eliminare con la legge di Bilancio una serie di balzelli, il 70% del reddito dei pensionati va in questi rivoli».