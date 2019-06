Roberti nomina la giunta: Ferrazzano vice sindaco con Barile, Ciciola, Colaci e Mottola

TERMOLI. Com'era stato annunciato, il sindaco Francesco Roberti ha nominato la nuova giunta comunale con proprio decreto. Ecco il testo:

IL SINDACO VISTO il verbale del 13.06.2019 con il quale il Presidente dell’Ufficio Centrale, a seguito del turno di ballottaggio del 9 giugno 2019 , ha proceduto alla proclamazione del Sindaco e dei Consiglieri comunali eletti nella tornata elettorale del 26 maggio 2019; VISTI: l’art. 46, comma 2, del D.Lgs. N. 267/2000, in base al quale il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale e ne da comunicazione al Consiglio Comunale; l’art. 26 dello Statuto Comunale secondo il quale la Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e fino a sette assessori;l’art. 47, comma 3, del D.Lgs. N. 267/2000 prevede che nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio , fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere; l’art. 64 del D.Lgs. n. 267/2000, commi 1 e 2, secondo i quali la carica di assessore è incompatibile con quella di Consigliere comunale, per cui, qualora quest’ultimo dovesse assumere la carica di assessore, cessa dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina e al suoposto subentra il primo dei non eletti; l’art. 64, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per cui non possono far parte della Giunta Comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco; RITENUTO dover procedere alla nomina degli assessori comunali componenti la nuova Giunta; DECRETA sono nominati assessori componenti la Giunta comunale di Termoli, con riserva di separati attiper l’attribuzione delle deleghe, i signori:

1. FERRAZZANO Vincenzo cui è attribuito l’incarico di Vice sindaco con le relative funzioni;

2. BARILE Michele;

3. CICIOLA Silvana;

4. COLACI Rita Lisia;

5. MOTTOLA Giuseppe.

Il presente decreto viene notificato ai componenti della Giunta Comunale ai fini dell’accettazione e comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. Copia dello stesso decreto viene inviata al Prefetto di Campobasso. E’ disposta la pubblicazione del presente decreto all’albo pretorio per 15 giorni.

In luogo dei cinque componenti che si dimettono dal ruolo di consiglieri, entreranno in assise civica, rispettivamente, Giulia Michela Antignani; Nicola Malorni; Alberto Montano, Pino Nuozzi e Fernanda De Guglielmo.