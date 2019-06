La giunta è fatta, ora spazio alle deleghe

TERMOLI. Il debutto della giunta comunale di Termoli a mezzogiorno dovrebbe svelare anche le deleghe che come da decreto di nomina degli assessori del sindaco Francesco Roberti saranno assegnate con atti separati.

Si tratterà di perfezionare, dunque, l’avvio della nuova amministrazione comunale e di responsabilizzare i cinque assessori che sono stati scelti dal primo cittadino col criterio degli eletti con maggiori consensi di ciascuna delle altrettanti liste prese in considerazione.

Per adesso, come era stato anticipato anche da Termolionline, per rispettare il dettato sulle quote rosa, ossia il 40% dell’esecutivo, resta fuori la civica Siamo Termoli nel futuro.

Per attitudini e competenze, non sarà difficile immaginare quali potranno essere le deleghe che verranno affidate a Enzo Ferrazzano, primo eletto per la terza volta di fila, vice sindaco designato da Roberti, anche per la sua esperienza in materia di Lavori pubblici e Trasporti.

Così come in ambito economico per Giuseppe Mottola, a cui dovrebbe toccare la sfera finanziaria. Politiche sociali alla sindacalista Silvana Ciciola, e Turismo a Michele Barile. In campo anche Rita Colaci.

Il sindaco potrebbe detenere anche dei settori a interim, almeno in questa fase iniziale, ma tutto sarà reso noto tra la conferenza stampa di oggi e la presentazione che avverrà venerdì pomeriggio durante la seduta d’insediamento del Consiglio comunale.