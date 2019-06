Una elezione, due seggi: Sabella rientra anche alla Provincia

TERMOLI. La componente istituzionale della città di Termoli non esce affatto ridimensionata dal turno amministrativo di fine maggio nella sua rappresentanza alla Provincia di Campobasso.

Se alle elezioni dell’autunno aveva sfiorato il tris, nel tentativo di riconfermare – seppur su diversi schieramenti – le tre caselle maturate nel 2015, la mancata ricandidatura di Antonio Giuditta al Consiglio comunale aveva fatto uscire l’esponente di centrosinistra da ambo i consessi.

Ferma la posizione di Michele Marone, che per questo ha scelto di non entrare in giunta a Termoli, per conservare lo status quo in via Roma, a prendere il posto di Giuditta alla Provincia è stato Vincenzo Sabella, che invece ha saputo riconfermarsi alle amministrative, a Termoli.

«Riprendo il mio percorso in Provincia nella speranza di riuscire a essere incisivo e di rappresentare al meglio Termoli e tutto il territorio del basso Molise, nell’auspicio che il Governo e il Parlamento mettano mano alla inqualificabile legge Del Rio che ha umiliato l'ente Provincia, i rappresentanti istituzionali dello stesso nonché i territori di competenza. Le competenze in capo alle Province sono fondamentali per il livello di qualità della vita delle popolazioni, non è assolutamente possibile tenere in vita un ente senza le necessarie risorse finanziarie».

Infine, ma non certamente per ultimo, sarebbe giusto restituire la parola agli elettori per la scelta dei rappresentanti istituzionali e dimenticare questo brutto capitolo delle Province considerate ente di secondo livello. Le strade, le scuole e l'ambiente non sono temi di secondo livello».