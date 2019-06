TERMOLI. Al lavoro dal primo giorno, anche senza giunta, coi consiglieri attorno e alcuni dipendenti e dirigenti in ferie. L'approccio del sindaco Francesco Roberti ha evidenziato la tensione e la carica di chi vuole prendersi sulle spalle l'intera città. Senza sconti. E' questo l'atteggiamento che ci è parso dal primo cittadino, che a mezzogiorno e dintorni ha presentato in sala consiliare la sua giunta.

Ha sciolto la riserva anche sulle deleghe, ma prim'ancora ha voluto evidenziare cosa sia stato fatto in pochi giorni, dal mettere a regime le aziende che si occupano di verde pubblico e igiene urbana, alla crisi idrica per finire alla vertenza sanitaria, che ha preso una buona fetta della conferenza stampa odierna, anche per annunciare che continuerà a riunirsi il gruppo di lavoro affiatato che si sta ingrandendo sempre più dei sindaci del basso Molise.

Anche criticità di natura sociale, con casi che da due anni attendevano di essere affrontati, ha raccontato Roberti, deciso a gestire tutto lo scibile a 360 gradi sul territorio.

Al suo fianco la squadra fatta da tutti primi eletti delle rispettive liste: il vice sindaco Enzo Ferrazzano con deleghe ai Lavori pubblici, ai Trasporti e alla Viabilità, per i Popolari per l'Italia; lista satellite Diritti e libertà Molise rappresentata dall'assessore alla Cultura, al Turismo, allo Spettacolo e alla Protezione civile Michele Barile.

Istruzione, Politiche sociali, disabili, emergenza abitativa per Silvana Ciciola di Fratelli d'Italia, Ambiente per Rita Colaci, in quota alla Lega, infine, Giuseppe Mottola con Bilancio, Fiscalità locale, Patrimonio e Attività produttive.

Il sindaco Roberti ha trattenuto a interim Urbanistica, Programmazione, Demanio, Sport e Personale.

Termolionline ha seguito in diretta la conferenza stampa.