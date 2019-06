Dal San Timoteo all'estate termolese, impegni immediati

TERMOLI. «Ci hanno lasciato solo 6mila euro al settore Cultura». A precisa domanda, nella conferenza stampa di ieri mattina, in occasione della presentazione della giunta, il sindaco Francesco Roberti ha precisato le risorse a disposizione del comune di Termoli per affrontare l’estate termolese.

Chiaramente, con una sessione elettorale fissata in tarda primavera si dovrà correre subito ai ripari per riguadagnare tempo in termini di programmazione.

L’esecutivo, con l’attribuzione delle deleghe, è operativa da ieri, anche se con l’assenza del segretario comunale che era in ferie, non si è potuta riunire per la prima seduta formale, così come mancando – sempre in ferie – il dirigente alle Finanze, è mancata la possibilità di un confronto rispetto all’esigenza di individuare altri fondi con cui plasmare quel plafond necessario a coprire le spese di un cartellone estivo degno di questo nome e della tradizionale più che sessantennale della rassegna che culmina col trittico agostano.

Ma tutto è in divenire, anche se Roberti ha fatto intendere che occorre che tutti tornino a remare per la stessa direzione, cosa che non è avvenuta dal 10 giugno in avanti, riferendosi evidentemente alla sfera interna al municipio, mentre collaborazione ha avuto dai consiglieri, adoperatisi anche senza deleghe specifiche.

La startup di un’amministrazione comunale è quanto mai difficile e complicata. Diversi dipendenti sono andati in pensione o ci andranno molto presto e questo significa perdere anche memoria storica e continuità di funzionamento nella quotidianità. Insomma, sarà un periodo di cambiamenti, sotto diversi punti di vista. L’attenzione ora è tutta rivolta alle fasi decisive e cruciali della sanità, visto il rischio più che concreto di chiusura di reparti vitali… è il caso di dire.

Termoli capofila di un movimento territoriale che vuole difendere con le unghie e coi denti il proprio diritto alla salute, parallelamente si affronteranno anche le altre problematiche.