ROMA. Iniziative volte a fronteggiare la carenza di medici e di personale nei presidi ospedalieri. Di questo si è parlato anche al question time della Camera dei deputati, per iniziativa della deputata di LeU Michela Rostan. «I numeri parlano chiaro: c'è un'emergenza nei reparti ospedalieri italiani, un'emergenza nel brevissimo periodo già da questa estate perché manca il personale. Ci sono 8 mila medici in meno nelle corsie rispetto a qualche anno fa, altri 16 mila mancheranno da qui a sei anni. Nel breve periodo siamo di fronte all'effetto di quota 100, non era difficile prevederlo. È stato detto che per ognuno che andava in pensione sarebbe stato assunto un giovane: non è vero, non è accaduto, si sapeva che non sarebbe accaduto. I reparti si sono svuotati e oggi andiamo incontro a un'estate senza personale nei presidi di emergenza e nei reparti. Per le contraddizioni del sistema universitario, poi, si prospetta una crisi anche nel medio periodo: nel 2025 saranno in pensione oltre la metà dei medici ospedalieri italiani. Chiediamo, dunque, al Governo come intenda fronteggiare l'emergenza sia nel breve periodo, a cominciare già da quella di questa estate, sia nel medio periodo».

A rispondere, direttamente la Ministra della Salute, Giulia Grillo.

«Innanzitutto volevo rassicurare sul fatto che la situazione che si è venuta a creare oggi in ordine alla carenza dei medici specialisti e nell'area della medicina generale non è assolutamente addebitabile a quota 100; quindi, l'informazione, purtroppo, che ha dato l'onorevole nella sua presentazione del question time è errata e, siccome siamo in diretta, è giusto specificare. Quello che invece è giusto dire è che questa carenza che si sta realizzando oggi è una carenza assolutamente prevedibile; parliamo soprattutto di medici specialisti, anzi, addirittura alcune regioni hanno anche chiamato i medici pensionati, che sono tornati a lavorare, e quindi il problema è esattamente l'opposto.

Ora, poiché un medico specialista si forma in quattro o cinque anni e un medico di medicina generale in tre, è chiaro che non ho la bacchetta magica per creare specialisti. Allora, cosa stiamo facendo e cosa abbiamo fatto? Abbiamo aumentato le borse per le scuole di specializzazione del 24 per cento rispetto allo scorso anno. Abbiamo aumentato le borse per le scuole di medicina generale, per il corso di medicina generale, 2.093 borse. Abbiamo rimosso il blocco che c'era tra la frequenza al corso di medicina generale e la possibilità di lavorare. Abbiamo rimosso gli ostacoli che avrebbero consentito anche in passato di attivare il part time per la medicina generale. Abbiamo consentito a chi aveva già ventiquattro mesi di precariato sulle spalle di medicina generale, più l'idoneità al corso, di entrare al corso. Abbiamo rimosso il blocco del turn over anche per le regioni in piano di rientro e dato la possibilità di stabilizzare il personale precario con il decreto Calabria. Nell'articolo 12, inoltre, abbiamo dato ancora nuova linfa a quella norma che avevamo inserito in legge di bilancio e che consentiva di fare sì che gli specializzandi al quarto anno potessero partecipare ai concorsi. Adesso possono partecipare ai concorsi anche gli specializzandi del penultimo anno nelle specialità che durano cinque anni; addirittura possono partecipare e cominciare a lavorare. Stiamo lavorando a un'importante riforma della formazione post-laurea, una formazione che metta a sistema il processo di assunzione dei medici una volta laureati e che quindi i medici entrino direttamente nel mondo del lavoro e ci sia un'esatta corrispondenza tra medici laureati e medici necessari a coprire tutte le specialità, in tutti i settori, per evitare che si generino come oggi delle carenze. Infine, le risorse ci sono, lo vogliamo specificare, perché qualcuno lo ha messo in dubbio: la Corte dei Conti ha stimato che la re-internalizzazione del personale che era stato esternalizzato per effetto del blocco del turnover adesso, invece, che verrà re-internalizzato, libererà ben 1,75 miliardi».

Non è mancata la replica della Rostan.

«Ringrazio il Governo per la risposta, che ritengo chiaramente non soddisfacente. Ad onore della verità, e proprio perché è quello che ho detto durante l'illustrazione non è un falso sulla carenza di medici in relazione a “quota 100”, Ministro, tutti gli indicatori danno numeri precisi, e ci dispiace che lei non ne sia a conoscenza, perché i reparti si sono svuotati, ed era prevedibile. La promessa di nuove assunzioni contestuali è mancata, quindi si è mentito, questa è la verità! E il prezzo si paga proprio sulla pelle dei cittadini! Sono ovviamente insufficienti i rimedi a cui pensa il Governo, perché c'è un impoverimento dei servizi. Ci vorrebbe una politica diversa, nuova, di investimenti sulla salute e sul sistema sanitario nazionale, invece si va addirittura verso un'inesorabile contrazione dei finanziamenti. Si fanno quindi dichiarazioni di principio, come ha fatto lei poco fa, leggi manifesto, ma poi non si mette mano veramente a quelle che sono le risorse finanziarie: senza impegni economici non ha senso parlare di rilancio della sanità pubblica. Entro il 2025 il sistema ospedaliero pubblico italiano avrà bisogno di almeno 4 mila medici in urgenza, 3 mila in pediatria, 2 mila in medicina interna e anestesia, oltre mille in chirurgia generale e tante altre figure, molte al Sud, dove peraltro, Ministro, le liste d'attesa sono lunghe e nulla si fa per assorbirle. Allora la situazione è drammatica, il blocco prolungato del turnover, soprattutto nelle regioni con piani di rientro, con “quota 100”, ripeto, ha impoverito molte strutture, e l'imbuto fra università e specializzazioni blocca sostanzialmente il sistema. La preoccupazione fra operatori e cittadini è enorme, in modo particolare fra i cittadini del Sud, e le risposte di questo Governo mi sembrano evasive, parziali ed insufficienti. Allora spero che almeno abbiate un sussulto di coscienza, perché parliamo della salute delle persone. Un tema delicato e complesso come questo richiederebbe quantomeno un supplemento di serietà (Applausi dei deputati dei gruppi Liberi e Uguali e Partito Democratico)».