TERMOLI. Chiude il punto nascita di Termoli all’ospedale San Timoteo, non si potrà più partorire e nasce sulla costa e nemmeno in basso Molise, dopo l’avvenuta chiusura anche al Vietri di ormai 8 anni fa.

Una Caporetto, vera e propria. Alla quale hanno assistito una ventina di sindaci e altrettanti medici, compresa la direttrice sanitaria Michelina Morelli, raggiunti da indiscrezioni prima, conferme poi e infine dall’ufficialità circa il provvedimento a firma della struttura commissariale, in calce di Angelo Giustini e della vice Ida Grossi. Definirla doccia gelata è eufemistico.

Poiché l’incontro in sala consiliare, che è iniziato alle 19.30 abbondante, presente anche il direttore generale Gennaro Sosto e il direttore amministrativo Antonio Forciniti, oltre allo stesso Giustini, accolto da un clima davvero pesante. Oltre al sindaco di Termoli Francesco Roberti, della chiusura del punto nascita, notizia che ha fatto un tam-tam incredibile sui social, montando da subito nugoli di polemiche, nemmeno era stato avvisato ufficialmente il primario facente funzioni Dino Molinari, davvero sgomento. Roberti, dopo aver atteso a lungo l’arrivo di commissario e manager, ha rotto gli indugi e rilasciato dichiarazioni davvero pesanti.

Dopo pochi istanti salgono le scale proprio Giustini, Ida Grossi e Sosto, entrano in sala consiliare e dopo foto e riprese di rito, incontrano amministratori e medici, ma in conclave. Nel provvedimento, a firma di Giustini e Grossi, indirizzato a Sosto e al Governatore Donato Toma, si richiama l'accordo sui punti nascita di mille all'anno, la deroga a 500 e la certificazione dell'anno 2018, «presso il punto nascita di Termoli sono stati registrati 353 parti (dati Cedap) con una tendenza, nel primo trimestre del 2019, alla ulteriore riduzione (n. 74 parti da gennaio a marzo 2019). Il Comitato percorso nascita nazionale, con nota acquisita al protocollo n. 133938 del 22.10.2018, ha richiesto alla Regione Molise di procedere alla chiusura del Punto nascita di Termoli e all'attivazione di accordi interregionali per l'accoglienza delle partorienti presso i Punti nascita dell'Abruzzo. La richiesta è stata ribadita dai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, nella sede della riunione del Tavolo tecnico di verifica del 21 novembre 2018, durante la quale è stato chiesto testualmente di procedere alla chiusura del Punto nascita di Termoli e all'eventuale attivazioni di accordi interregionali per l'accoglienza delle partorienti del Molise presso altri Punti nascita collocati anche fuori regione, richiesta confermata anche in occasione della successiva riunione dell'11 aprile scorso.

Attesa, dunque, anche la grave situazione di carenza di organico presso il presidio ospedaliero di Termoli, più volte segnalata da codesta azienda, si rende necessario e non più procrastinabile procedere ad adempiere alle indicazioni ministeriali, attraverso la chiusura del Punto nascita presso il presidio ospedaliero San Timoteo di Termoli. Tanto rappresentato, si dispone che codesta azienda ponga in essere le azioni necessarie ad assicurare con la massima celerità la sospensione di ogni attività presso il Punto nascita di Termoli e la chiusura dello stesso, con ogni adempimento conseguenziale. Nelle more dell'attivazione dei prescritti accordi interregionali, l'Azienda garantirà la necessaria assistenza alle partorienti residenti nell'area di riferimento attraverso il trasferimento presso i presidi ospedalieri più idonei e prossimi». Secondo ciò che abbiamo attinto, i ricoveri saranno sospesi dal 30 giugno e fino al 7 luglio sarà smaltita l’attività nel Punto nascita. Dopo rimarranno solo i degenti di ginecologia e l’ambulatorio di Ostetricia, ma con la dipartita – speriamo solo temporanea – del Punto nascita adriatico, il colpo al territorio, in piena estate, è sotto la cintura.