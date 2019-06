Addio al codice L 113, quando muore la termolesità: le colpe della politica

TERMOLI. “L 113”. Addio o arrivederci? Quasi un dubbio amletico è quello che ci pervade. Da ieri sera, quando lo spettro di quello che mai avremmo voluto riferire e commentare, ossia la sparizione del Punto nascita di Termoli, è divenuta amara e triste realtà.

Ancora peggio, avvenuta a inizio estate, quando l’ospedale San Timoteo diviene punto di riferimento anche per un numero imprecisabile di turisti che dalla costa che lambisce l’Abruzzo sino all’alta Puglia, trascorrono periodi di ferie e vacanze.

Un presidio ospedaliero che da punto di riferimento diviene progressivamente un monumento alla carenza di programmazione.

C’è un colpevole in contumacia nel processo decisionale che ha colpito sotto la cintura: è la politica regionale, la capacità di rappresentare le istanze nelle istituzioni che contano.

Tutti inerti, tutti inermi. Ci attenderemmo un sussulto di orgoglio, ma andatavene a casa. Non servite a nulla.

Dal 2007, come abbiamo rilevato non più tardi di 36 ore fa, quando il casus belli stava montando furiosamente, la sanità del Molise è commissariata, non siamo più padroni del nostro destino. Eppure, in pompa magna, si sono succedute ben tre elezioni regionali, una annullata, con risultati di segno opposto, ma dall’esito simile: lo sfacelo.

Una rete ospedaliera composta da 6 strutture in altrettanti comprensori territoriali, si diceva insostenibili, mentre veniva dato sempre più spazio alla sanità privata, con cliniche capaci di fare concorrenza al pubblico, senza integrazione, ma colti dal cannibalismo. Potenziare la medicina del territorio, si diceva, quando poi nella rete di emergenza guai chi ci incappi. Coperte sempre più corte e gelo nella capacità di reazione della classe dirigente.

Oggi è un giorno buio, si dirà: mancano i medici, solo per questo il Punto nascita di Termoli chiude, come qualcuno ha provato a far intendere ieri sera nell’incontro a reparto morto nella sala consiliare di ieri, ma nel documento firmato dalla struttura commissaria, Giustini e Grossi evidenziano che per ben due volte il Comitato nazionale competente ha chiesto di far calare il sipario sul codice L 113, poiché lontano dagli standard del decreto Balduzzi, quello che in modo miope e statistico, come gli eurocrati di Bruxelles per altri versi, vedono la vita e l’impulso sociale solo come un algoritmo.

La nostra non è battaglia di campanile, ma ora che tutto si ferma, ora che tutto si spegne, come la speranza di poter affermare con fierezza: sono nato a Termoli, lo sguardo lo rivolgiamo anche a tutti coloro che negli anni hanno preferito partorire altrove, magari convinti dal professionista di turno…

Non si torna indietro, causa ed effetto sono strette in una correlazione ineluttabile. Ma in tutto questo, dov’è la politica?

I sindaci sono in trincea, Roberti ne chiede le dimissioni di massa per riportare le chiavi dei municipi laddove hanno determinato questo sconquasso.

Ma politica regionale e parlamentare langue in modo terribile. Un governo giallo-verde, deputazioni intere, alleati sul territorio: il silenzio. Assordante. L’unica cosa certa, oltre l’indennità di pensiero. Questo ci viene in mente. Anni a battere e ribattere sui rischi e sulla carenza di medici, parti delocalizzati e ora arriva la mannaia. Chi si dichiarerà sorpreso avrà avuto solo la facoltà di ficcare la testa nella sabbia come lo struzzo.