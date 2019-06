TERMOLI. «In occasione del primo Consiglio comunale dopo le elezioni vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra, dandoci l’opportunità di partecipare dall’interno alla vita dell’istituzione locale, designandoci così come interpreti della volontà dei cittadini che ci hanno votato».

E' quanto esprime la componente radicale che debutterà domani in Consiglio con l'insediamento della rappresentante istituzionale Marcella Stumpo.

«Sappiamo bene che il ruolo scelto, espresso chiaramente nel programma elettorale del nostro raggruppamento, non sarà semplice, né in discesa: abbiamo promesso informazione, trasparenza, comunicazione efficace, presenza continua,opposizione dura ad ogni attacco ai beni comuni. Possiamo assicurare che cercheremo in tutti i modi di svolgerlo al meglio, con l’aiuto di tutti coloro che vorranno camminare con noi; invitiamo già da ora chiunque senta il bisogno di lavorare per la città, avere notizie, esporre un problema, a partecipare alle nostre riunioni del lunedì pomeriggio (alle 18.30, in via XXIV Maggio 51).



Non cominciamo certo da zero: Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra può contare su una lunga storia di attivismo civico e politico, sull’esperienza di tutte le battaglie civili che si sono svolte a Termoli. Non c’è stato infatti attacco al territorio e alla democrazia al quale gli attivisti che hanno poi dato vita alla Rete della Sinistra non si siano opposti, sempre proponendo contestualmente una visione alternativa.

Dalla campagna per l’informazione sul Nucleo Industriale e sulle industrie chimiche alla lotta per il Registro Tumori, dall’acqua pubblica alla Turbogas, dalla sensibilizzazione sulle trivelle in terra e in mare al gasdotto Chieti-Larino, dalle campagne per l’accoglienza a quelle per il diritto all’abitare, dal percorso per l’audit cittadino sul bilancio e sul debito a quello sui diritti delle donne, dal referendum costituzionale alla lotta contro il tunnel ancora in corso; lotta questa che continueremo a vivere in prima linea, come abbiamo fatto fin dall’inizio.

Il passato dal quale veniamo, che è sicuramente il motivo principale della fiducia che ci è stata data con il voto, è parte integrante e garanzia di un impegno strenuo in rappresentanza dei cittadini e della loro sovranità decisionale sulla città, sul territorio, su tutto ciò che è patrimonio collettivo e non mercificabile, a cominciare dall’urbanistica: simbolo e incarnazione di tutte le speculazioni che da sempre hanno distrutto bellezza e identità di Termoli, e che sarà certamente ancora terreno di scontri, appetiti e speculazioni.

Partiamo da questa fondamentale esperienza di ascolto, coinvolgimento, decisioni discusse e condivise per cominciare la nuova esperienza istituzionale; senza cambiare di una virgola principi e modus operandi, rivendicando il cammino percorso che è nostro e continuando a viverlo dal basso, insieme ai cittadini come sempre abbiamo fatto».