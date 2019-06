TERMOLI. «Una terra che non fa nascere i suoi figli è una terra destinata a morire. La chiusura del punto nascita di Termoli per mano di freddi numeri avallati da un ministro, la Grillo, da poco mamma, peraltro, rappresenta una sconfitta per il nostro territorio. Con i colleghi sindaci metteremo in campo tutte le azioni, anche eclatanti, per restituire dignità alla nostra terra e garantire il sacrosanto diritto alla salute, sancito dall'articolo 32 della Costituzione. Barricate!» Questo l'assunto social del sindaco di San Giacomo degli Schiavoni Costanzo Della Porta, anche portavoce provinciale di Fratelli d'Italia, che abbiamo intervistato incontrandolo al tribunale di Larino.