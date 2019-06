Punto nascita chiuso a Termoli, Facciolla: «Il provvedimento del commissario Giustini è illegittimo»

TERMOLI. Dura la presa d'atto del segretario regionale dem ed ex vicepresidente della giunta regionale Vittorino Facciolla sulla chiusura del Punto nascita dell'ospedale San Timoteo di Termoli, tanto da portarlo a definire iillegittimo il provvedimento firmato dalla struttura commissariale.

«Il programma operativo della sanità regionale 2015/2018, approvato con legge dello Stato, prevede, per l'ospedale di Termoli, una unità operativa semplice di pediatria ed una unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia. Il programma operativo 2015/2018 è tutt'ora vigente e, per tale ragione, il provvedimento del commissario Giustini, mandato in Molise dal governo giallo/verde a fare il burocrate, è illegittimo.

E tutto questo accade mentre, chi dovrebbe controllare, ovvero il presidente Toma, è a Bruxelles a lanciare Molise House!. Domani mattina depositerò in consiglio regionale una interpellanza urgente nella quale chiederò di audire in consiglio regionale tutti i protagonisti di questa tristissima vicenda e non mi venissero a dire che il punto nascite non ha raggiunto le 500 nascite all'anno, perché sono 5 anni che non le raggiungiamo ma i reparti, con le unghia e con i denti, sono stati difesi!»