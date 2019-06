Punto nascita, Aida Romagnuolo: dimettiamoci tutti

TERMOLI. Diverse le prese di posizioni dei rappresentanti istituzionali. La capogruppo di Prima il Molise propone dimissioni di massa. Per Aida Romagnuolo, «Ho sempre difeso la nostra Sanità molisana, soprattutto quella del Basso Molise (Larino e Termoli) perché è quella più penalizzata. Ma ho difeso anche quella di Agnone e Venafro. Dimostrazione lo sono miei i molteplici interventi ed articoli di stampa. A questo punto, in segno di protesta, faccio una proposta: che con me, in qualità di consigliere regionale, si dimettano tutti i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni del Basso Molise. Aspetto».