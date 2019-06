Il sindaco Roberti ha giurato, Marone eletto presidente del Consiglio

TERMOLI. Con un ritardo solo accademico, e questo potrebbe essere un buon segno – almeno di rispetto dei tempi – il Consiglio comunale dell’era Roberti si è insediato. Diversi gli adempimenti all’ordine del giorno, come si conviene a una prima seduta.

A presiedere dal principio Michele Marone, come consigliere anziano, ossia colui che ha preso più voti tra coloro che sono in assise (Ferrazzano si è dimesso per entrare in giunta).

In un clima sereno, anche sui banchi delle opposizioni, si è cominciata la trafila delle delibere, con in prima battuta la verifica delle condizioni di eleggibilità del sindaco e dello stesso consesso civico, una mera formalità di rito, come il giuramento del primo cittadino in fascia tricolore, anche se rappresenta sempre un momento altamente simbolico.

Platea gremita in sala consiliare, con cittadini, attivisti politici e di partito, incuriositi da questa startup.

Tutti i momenti salienti dell’assise sono stati proposti da Termolionline in diretta Facebook.

Michele Marone è poi stato eletto presidente del Consiglio comunale, con 15 voti a favore e 10 schede bianche, quindi una proveniente dalla stessa maggioranza… fatto che ha subito scatenato al caccia all’astenuto. Contesa interna all’opposizione, invece, per la vicepresidenza, con 8 voti per Daniela Decaro del Movimento 5 Stelle, 5 per Marcella Stumpo e 12 bianche.

Quindi momento collegiale la presentazione dei cinque componenti dell’esecutivo, da parte del sindaco Francesco Roberti: con Vincenzo Ferrazzano vice sindaco, Rita Colaci, Silvana Ciciola, Giuseppe Mottola e Michele Barile, che hanno ricevuto con atti separati le rispettive deleghe.

Una decina le cartelle del discorso programmatico con cui il primo cittadino ha enunciato principi e indirizzi, individuando necessità e obiettivi di numerosi settori cittadini, tra cui quello della sanità, bubbone emergenziale del territorio.

L’elezione della commissione elettorale, con componenti effettivi Annibale Ciarniello e Vincenzo Sabella di maggioranza e Manuela Vigilante di minoranza, con Marcella Stumpo per l’opposizione e Alberto Montano e Francesco Rinaldi come componenti supplenti.

Infine, la lunga sequela delle commissioni consiliari, con l’elezione di rispettivi presidenti.

Nella prima, Ordinamento istituzionale, eletto Nicola Malorni; nella seconda, Sviluppo economico e turismo, eletto Antonio Di Brino; nella terza, Gestione del territorio, eletto Nico Balice. Quarta commissione (Lavori pubblici) a Bruno Fraraccio.

Quinta commissione, Politiche sociali, a Fernanda De Guglielmo. Infine, alla sesta, Ambiente, eletto Costanzo Pinti.