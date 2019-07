TERMOLI. Ieri 2 luglio presso il centro 'La Vida' il Pd ha tenuto un'assemblea aperta a tutti per discutere sulla chiusura del Punto nascite a Termoli. In tanti, simpatizzanti o meno, sono intervenuti per dire la propria, suggerire e chiedere risposte alla politica.

«Sarà un piano regionale di lacrime e sangue» ha tuonato il segretario regionale PD Vittorino Facciolla, parlando del nuovo piano operativo regionale che sarà presentato a breve.

Visibilmente preoccupato, il segretario, per la chiusura del punto nascite a Termoli, e in generale per tutta la situazione della sanità molisana, che vedrà le donne costrette a dover andare a partorire altrove Vasto o Campobasso .

Duro l’intervento di Laura Venittelli: «Con questo provvedimento è stato calpestato il diritto alla salute. Quanto si è verificato è un fatto di una gravità inaudita. Noi esistiamo e resistiamo. Ora è arrivato il momento di ridefinire fare un mea culpa che è doveroso e battersi per la salvezza della sanità pubblica. Con il suo provvedimento Giustini ci ha trattato con i piedi, siamo stati barattati e questo è inaccettabile. Ora chiediamo a chi è in alto se il diritto alla salute in Molise ce l’abbiamo, e se è così si devono muovere».

«Il Partito democratico è pronto a battersi in prima linea, ma non vogliamo strumentalizzare questa battaglia che non ha un colore politico. Per questo motivo durante la manifestazione di lunedì che si è tenuta nel piazzale dell'Ospedale siamo stati l’unica forza politica a non voler intervenire al megafono. Venerdì abbiamo in programma una riunione di federazione per stilare un documento di proposte per salvare la situazione», queste le parole di Vittorino Facciolla.