Romagnuolo: «Subito una verifica di maggioranza o tutti a casa!»

CAMPOBASSO. «Non è mia abitudine mandarla a dire tramite terze persone e chi mi conosce e mi ha votato sa ed è consapevole che io le cose le dico in faccia senza timore e senza paura». Così esordisce la consigliera di Prima il Molise Aida Romagnuolo, in una nota senza mezzi termini a commento delle dimissioni presentate ieri pomeriggio dall'assessore esterno leghista Luigi Mazzuto.

«Io sono molisana, e starò sempre e solo con i molisani. Naturalmente, le cose non vanno bene e già troppi molisani ci invitano ad andare a casa, anche perché noi siamo pagati per risolvere i problemi e non per crearli. Dopo aver sentito il Presidente Toma che deciderà sulle dimissioni di Mazzuto solo dopo averne parlato con i vertici nazionali della Lega e, non invece con le forze politiche regionali che lo sostengono (un partito tra l'altro la Lega, assente in Consiglio Regionale proprio grazie a Mazzuto), credo che allora o non mi sono chiaramente spiegata, oppure qualcuno fa orecchie da mercante com'è sua abitudine.

Io, e lo risottolineo, tra lo stare dalla parte dei cittadini, dei disoccupati, dei lavoratori, di chi vuole servizi, sanità e trasporti migliori, di chi vuole come me creare nuovi posti di lavoro e, tra chi invece predilige le solite comunelle che ci vengono presentate ripetutamente sulla stampa senza nemmeno informarci, come ad esempio sulle nomine nei vari enti che si fanno alla chetichella quasi sempre di venerdì, gesto questo tra l'altro inqualificabile e inaccettabile, io scelgo sempre i cittadini. Pertanto, considerato che le cose non vanno assolutamente bene per il Molise e i molisani, considerato che migliaia di giovani e intere famiglie abbandonano il Molise e che poco o nulla si fa per fermarli, vista la sonora sconfitta del centrodestra a Campobasso grazie sempre a Mazzuto e di cui nessuno ne parla, chiedo tramite la stampa (così come fanno loro), che ci sia una immediata verifica all'interno della maggioranza di cui faccio parte, essendo ad oggi cambiate le condizioni e le posizioni politiche di diversi consiglieri regionali.

È questa, per me, l'unica condizione per il prosieguo di questa legislatura, ovvero, se non si cambia passo, tutti a casa».