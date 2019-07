Il sindaco di Campomarino chiama nello staff il fratello della Tartaglione

CAMPOMARINO. Primi incarichi nel centrodestra negli enti locali, dopo il turno elettorale amministrativo. Il sindaco eletto il 26 maggio a Campomarino, Piero Donato Silvestri, ha conferito la nomina di componente di staff al 42enne Domenico Tartaglione, fratello della coordinatrice azzurra in Molise e deputata eletta in Puglia Annaelsa.

Il provvedimento è datato 5 luglio e avrà i suoi effetti a decorrere da martedì 9 luglio. Si tratta del decreto

Tra le varie premesse, «Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 31.12.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è costituito l'Ufficio di Staff alle dirette dipendenze del sindaco e della giunta e degli assessori per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge ed al fine di poter meglio attuare gli indirizzi politici connessi agli atti di governo nelle complessive funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Dato atto che all’interno della dotazione organica dell’Ente non sono presenti altre figure con professionalità analoghe o con i requisiti richiesti, idonee alla copertura del posto in oggetto;

visto il curriculum del dottor Domenico Tartaglione, nato a Termoli 28.03.1977, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali; ritenuto, pertanto, di conferire l’incarico fiduciario “intuitu personae” al dottor Domenico Taraglione, in quanto ritenuto in possesso delle necessarie caratteristiche professionali desumibili dal curriculum esaminato; stabilire che l’incarico avverrà mediante la stipulazione di un contratto a tempo determinato ed a tempo parziale (24 ore settimanali) con decorrenza dal 9 luglio 2019 e per la durata del mandato del sindaco; inquadrare lo stesso nella Categoria C1“Istruttore Amministrativo” del Ccnl Regioni – Autonomie locali».